Российское командование, вероятно, издало приказ о полевой "модернизации" старых советских танков.

Российские танкисты спешно устанавливают на свою технику дополнительную "кустарную" защиту, ожидая скорого появления на фронте Leopard 2 и других современных западных танков. Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что российские танки, спроектированные еще в советские времена, имеют множество уязвимых зон, а качественная заводская модернизация, повышающая живучесть танка, в России не практикуется.

По словам Коваленко, сейчас в танковых подразделениях российской армии в гаражных условиях вешают на танки Т-72Б3 дополнительные модули динамической защиты – укрепляя лобовую проекцию. При этом нарушаются рекомендации по применению таких модулей.

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Кроме того, для укрепления бортовой проекции россияне пытаются вешать на танки резино-тканевые "лопухи", предназначенные для крепления блоков динамической защиты.

"Недостатки лобового бронирования танков Т-72 известны со времён их создания, но "великий", "могучий" и "не имеющий аналогов в мире" ВПК России это проблему не может решить до сих пор. Ибо нет комплексного подхода и технической, а также технологической возможности", – говорит эксперт.

Коваленко отмечает, что кустарная модернизация танков в российской армии сейчас приобрела массовый характер, что может указывать на получение войсками прямого приказа о проведении таких работ.

"Россияне не на шутку опасаются встречи с танками западного образца, опережающими их антиквариат на поколение, если не на два или даже более", – констатирует он.

По словам Коваленко, все эти кустарные модернизации "больше похожи на эффект плацебо для суицидников", чем на реальное повышение живучести танка.

Поставки западных танков в Украину

В январе Украина получила твердое обещание стран-партнеров поставить танки западного образца. Первым такое обещание дал президент Польши Анджей Дуда. Он решил передать 14 танков Leopard 2.

Затем Великобритания пообещала передать 14 своих танков Challenger 2.

25 января правительство Германии – после длительных переговоров – официально одобрило передачу Украине 14 танков Leopard 2 и дало зеленый свет другим странам на реэкспорт таких танков в Украину.

7 февраля Берлин одобрил поставку Украине дополнительно еще около 180 танков "Leopard 1".

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