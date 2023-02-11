Танк Т-72Б3 с блоками динамической защиты / фото Министерство обороны РФ

Российские танкисты спешно устанавливают на свою технику дополнительную "кустарную" защиту, ожидая скорого появления на фронте Leopard 2 и других современных западных танков. Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко

Он отметил, что российские танки, спроектированные еще в советские времена, имеют множество уязвимых зон, а качественная заводская модернизация, повышающая живучесть танка, в России не практикуется.

По словам Коваленко, сейчас в танковых подразделениях российской армии в гаражных условиях вешают на танки Т-72Б3 дополнительные модули динамической защиты – укрепляя лобовую проекцию. При этом нарушаются рекомендации по применению таких модулей.

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Кроме того, для укрепления бортовой проекции россияне пытаются вешать на танки резино-тканевые "лопухи", предназначенные для крепления блоков динамической защиты.

"Недостатки лобового бронирования танков Т-72 известны со времён их создания, но "великий", "могучий" и "не имеющий аналогов в мире" ВПК России это проблему не может решить до сих пор. Ибо нет комплексного подхода и технической, а также технологической возможности", – говорит эксперт.

Коваленко отмечает, что кустарная модернизация танков в российской армии сейчас приобрела массовый характер, что может указывать на получение войсками прямого приказа о проведении таких работ.

"Россияне не на шутку опасаются встречи с танками западного образца, опережающими их антиквариат на поколение, если не на два или даже более", – констатирует он. 

По словам Коваленко, все эти кустарные модернизации "больше похожи на эффект плацебо для суицидников", чем на реальное повышение живучести танка.

Поставки западных танков в Украину

В январе Украина получила твердое обещание стран-партнеров поставить танки западного образца. Первым такое обещание дал президент Польши Анджей Дуда. Он решил передать 14 танков  Leopard 2.

Затем Великобритания пообещала передать 14 своих танков Challenger 2

25 января правительство Германии – после длительных переговоров – официально одобрило передачу Украине 14 танков Leopard 2 и дало зеленый свет другим странам на реэкспорт таких танков в Украину.

7 февраля Берлин одобрил поставку Украине дополнительно еще около 180 танков "Leopard 1".

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