Он заявил, что во время визита в Израиль испытывал на себе "провокации".

Рамзан Кадыров заявил, что Чечня поддерживает Палестину. Он сказал, что готов отправить свои подразделение в качестве "миротворцев".

В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, он призвал мировое сообщество "хоть один раз единогласно принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине". Также он предложил лидерам мусульманских стран создать коалицию и призвать "Европу и весь Запад не бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков".

"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее. Я сам был в Израиле. И наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки", - заявил Кадыров.

Он говорит, что его подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил "для наведения порядка и противодействия любым возмутителям".

Нападение на Израиль: позиция России

Напомним, 7 октября, после того как ХАМАС обстрелял Израиль и вторгся на его территорию, в Министерстве иностранных дел России призвали Израиль и Палестину "вернуться за стол переговоров".

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва находится "в контакте со всеми" и "призывает их к прекращению огня".

Тем временем российские Z-блогеры активно радовались обстрелам Израиля, заявляя, что России это выгодно.

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