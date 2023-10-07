В то же время журналист отметил, что не располагает информацией о том, стоит ли Россия за этим нападением ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль, несомненно, выгодно России, поскольку эта ситуация может отвлечь внимание Запада от войны в Украине и переключить ее на события на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал израильский журналист Сергей Ауслендер.

"У меня нет информации, стоит ли Россия за этим нападением ХАМАСа на Израиль, но то, что это ей выгодно – без сомнения. Потому что именно такого рода заваруха на Ближнем Востоке, а сейчас есть потенциал, что это перерастет в еще большую эскалацию, для РФ это безусловно выгодно. То есть отвлечь внимание Запада от Украины и переключить его на Ближний Восток, на Израиль", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Ауслендер также добавил, что нельзя списывать со счетов Иран. Он отметил, что в Израиле шли разговоры о дате подписания мирного договора с Саудовской Аравией, и это было бы "фантастическим прорывом".

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"А Ирану это очень невыгодно. Кроме того, Иран и Россию сейчас уже нельзя рассматривать отдельно друг от друга", – резюмировал израильский журналист.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль: основное

Утром 7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. Из Сектора Газа по стране выпустили тысячи ракет, во многих городах раздавались взрывы, есть разрушения. Также был нанесен удар по ТЭЦ.

В ответ на действия боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам ХАМАС в Секторе Газа.

По состоянию на вечер сообщалось, что в результате кровавой атаки в Израиле погибли более 200 человек. Количество раненых стремительно растет, по данным израильских СМИ это число перевалило за 1400 человек.

В вечерней сводке президент Владимир Зеленский сообщил, что в Израиле могла погибнуть гражданка Украины. Сейчас эта информация проверяется.

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