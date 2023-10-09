Европейская комиссия является крупнейшим донором палестинцев.

Европейская комиссия заявила, что пересмотрела все финансирование развития Палестины после нападения ХАМАС на Израиль. Как пишет EurActiv, речь идет о немедленном приостановлении всех платежей и пересмотре всех развернутых проектов, предусматривавших финансирование.

"Масштаб террора и жестокости против Израиля и его народа – поворотный момент. Дела не могут идти как обычно. Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает свой портфель по развитию на общую сумму 691 миллион евро", - сказал комиссар по расширение и соседства Оливер Варгеи.

По его словам, произойдет "немедленная приостановка всех платежей, пересмотр всех проектов; все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены до дальнейших сообщений и комплексной оценки".

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Финансовая помощь ЕС Палестине - это надо знать

Государство Палестина уже 75 лет находится в процессе создания и является частично признанным. Палестина в настоящее время разделена на две части: Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, который контролируется ХАМАС.

Главным донором Палестины является Евросоюз. Блок пообещал предоставить 1,18 миллиарда евро финансовой поддержки с 2021 по 2024 год в рамках совместной программы для Западного берега и Газы. Проекты, которые поддерживает ЕС, реализовываются партнерами на местах, например неправительственными организациями. Финансирование ЕС поддерживает важнейшие услуги для палестинского населения и способствует прямому финансированию палестинских властей. Европейская комиссия настаивает на том, что ее помощь не была направлена на финансирование ХАМАС или какой-либо другой боевой группы.

После атаки ХАМАС на Израиль Германия и Австрия приостановили любую помощь палестинским территориям. В то же время Италия заявила, что продолжит оказывать гуманитарную помощь палестинским территориям.

Нападение ХАМАС на Израиль - последние новости

7 октября террористическая палестинская группировка ХАМАС начала крупнейшую за последние годы атаку на Израиль, нанеся тысячи ударов и войдя на территорию страны. По состоянию на вечер 8 октября было известно, что число жертв нападения возросло до 700, ранены более 2 тысяч человек.

8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны. Он также предупредил, что война с ХАМАС будет длительной и тяжелой. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поставила целью полное уничтожение ХАМАС.

9 октября главный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль восстановил контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись террористы ХАМАС. Сейчас начата полная блокаду Газы - прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

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