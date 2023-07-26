Диктатору давно не сообщают никаких плохих новостей.

Российский диктатор Владимир Путин мог быть не проинформирован о том, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин готовится к мятежу - ему могли бояться озвучить эту информацию. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Я не предполагаю, что это (мятеж Пригожина – УНИАН) инсценировка. Более того, мне кажется маловероятным, что Путин вообще об этом знал. Просто потому, что ему давно не сообщают никаких плохих новостей. Я плохо представляю себе человека, который бы пришел к нему и сказал: "Знаешь, здесь Пригожин готовит переворот". Возможно, это было сказано в совершенно другом ключе", – говорит оппозиционерка.

Курносова предполагает, что Путину могли доложить, что Пригожин хочет добиться отставки Шойгу.

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"Но вряд ли Путину докладывали о подготовке мятежа с целью свержения власти", – говорит она.

Оппозиционерка подчеркивает, что инсценировка мятежа такого масштаба не представляется возможным.

"Я понимаю, что в ФСБ не могли об этом не знать, но не знаю, кто мог войти в кабинет Путина и просто ему об этом сказать. Соответственно, инсценировка такого масштаба невозможна. Прежде всего потому что это масштаб, а во-вторых, примерно за три месяца до событий Пригожин, как говорится, поймал звезду и считал себя великим человеком с растущим рейтингом, который может претендовать на пост президента. По крайней мере Пригожин совершенно точно сделал это всерьез", – добавляет она.

Бунт Пригожина - знал ли Путин о мятеже

Газета The Washington Post со ссылкой на данные разведки накануне сообщила, что российские службы безопасности по крайней мере за два-три дня предупредили российского президента Владимира Путина о том, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит возможный мятеж.

В Кремле также сообщали, то в РФ накануне бунта "вагнеровцев" состоялась встреча Евгения Пригожина и российского диктатора Владимира Путина с участием глав Росгвардии и Службы внешней разведки.

Политтехнолог Аббас Галлямов предполагал, что на встрече в Кремле Путин и Пригожин заключили соглашение, предусматривающее распределение имущества. Он назвал ее условия.

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