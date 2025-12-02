Эту идею всерьез рассматривали в 50-х годах прошлого века.

Сейчас NASA и еще несколько космических агентств соревнуются за то, чтобы снова высадить людей на Луну. Но были времена, когда американцы подумывали взорвать на спутнике Земли водородную бомбу.

Об этой малоизвестной истории рассказывает ресурс Wion. Согласно документам, в рамках сверхсекретного проекта A119 Штаты планировали взорвать бомбу на Луне задолго до того, как Нил Армстронг высадился там в 1969 году.

"В 1950-х годах СССР приближался к высадке своих первых астронавтов на Луну. Для США это означало бы огромную потерю. Поэтому они задумали вырыть на Луне огромный кратер с помощью водородной бомбы, гораздо мощнее атомной", – говорится в материале.

Утверждается, что таким образом США хотели "обозначить свою территорию на Луне". Авторы рассказывают, что 4 октября 1957 года СССР запустил в космос первый в мире спутник "Спутник-1". Тогда ВВС США объединили усилия с ученым Леонардом Рейфелем и с мая 1958 года по январь 1959 года анализировали целесообразность подрыва бомбы.

В материале сказано, что NASA хотело взорвать водородную бомбу прямо на границе между светлой и темной сторонами Луны. Тогда образовалась бы настолько мощная вспышка света, что ее увидели бы все на Земле, пишет ресурс.

"Эта акция и достижения должны были бы доказать всем, особенно Советскому Союзу, что США обладают технологией, которая обеспечит им преимущество в войнах, и никто не должен относиться к ним легкомысленно", – объясняют авторы.

К счастью, план такого удара NASA таки не реализовало. В ВВС вполне справедливо опасались, что такое действие может иметь последствия и для Земли.

Примечательно, что это была лишь одна идея, которую выдвинули как ответ на запуск "Спутника-1". Одно из предложений даже предусматривало сбитие советского спутника.

