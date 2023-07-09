Федералы пытаются не допустить новый бунт Пригожина, и соблюдают условия сделки с главарем ЧВК "Вагнера".

После попытки переворота главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заключил сделку с российским диктатором Владимиром Путиным, в России начали делить имущество, уверен политтехнолог Аббас Галлямов.

Согласно условиям сделки, предполагает эксперт, Пригожин получил возможность беспрепятственно закончить свои дела в России, пообещав взамен Кремлю не создавать новых проблем.

"Базовые параметры сделки определены, но, конечно, процесс очень живой, по ходу дела все пишется. Сделка сама формируется прямо сейчас, в ней участвует большое количество игроков, они меняются, поэтому ситуация в целом нестабильная. Я думаю, базовый параметр заключался в том, что Пригожин уходит из публичного пространства, признает, что публичная политика – это епархия Путина, а он бизнесмен. Вот базовая договоренность была. Пригожин согласился больше не создавать властям проблем в публичном пространстве, а в обмен он выторговал для себя право… Ну то есть никаких уголовных дел, он комфортабельно заканчивает дела, раздел имущества, бизнеса", – сказал Галлямов в интервью "Ходорковский LIVE".

По словам Галлямова, для Путина, у которого и до бунта были проблемы с репутацией, принципиально важно сейчас продемонстрировать, что он контролирует ситуацию и накажет Пригожина, которого публично назвал предателем. Однако обыски, которые проводят российские силовики – только картинка для пропагандистов.

"В России уголовных дел нет, что-то там с Лукашенко делает, что-то там с Африкой происходит. То есть идет такая очень сложная длительная процедура раздела совместного имущества. Потому что тот бизнес миллиардный африканский, связанный с Сирией, с Минобороны и так далее – огромные деньги. Это совместный по сути бизнес Путина с Пригожиным и большим количеством прочих акционеров, их много, они между собой там все сейчас делят. В принципе этот процесс очень конфликтный, что чревато новыми обострениями. Мы совершенно не можем исключать, что в какой-то момент они переругаются, и Пригожин начнёт новый поход на Москву. Федералы этого стараются не допускать, поэтому возвращают ему лишние конфискованные деньги, оружие и так далее. Пытаются соблюдать параметры сделки", – считает эксперт.

Обыски у главаря ЧВК Вагнер Пригожина - что нужно знать

В конце июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил армию РФ в обстреле своих наемников, потребовал отстранения военного руководства страны и пошел так называемым "маршем справедливости" по территории РФ, дойдя до Московской области. На этом бунт был прекращен.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 24 июня назвал решение Пригожина "предательством" и "ударом в спину" и пригрозил главарю наемников расправой.

В тот же день стало известно об обысках в офисе Пригожина и обнаружении микроавтобуса, набитого деньгами, принадлежащими ЧВК. По итогам обысков также показательно изъяли оружие, золото и неизвестного происхождения белый порошок. Всего весь арсенал, найденный у Пригожина, по информации российских СМИ, был возвращен главарю ЧВК.

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