Президент РФ выслушал объяснения командиров ЧВК "Вагнер" и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства.

Российский президент Владимир Путин 29 июня провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", на ней присутствовали 35 человек.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, встреча продолжалась почти три часа.

В ходе закрытого заседания Путин дал оценку действиям "вагнеровцев" на фронте и ситуации 24 июня. Президент РФ выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства, отметил Песков. Командиры изложили свою версию событий, а также заверили, что они остаются сторонниками президента и готовы дальше продолжать работу.

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Ранее о встрече Путина с Пригожиным в Кремле писала французская La Liberation со ссылкой на источники.

Мятеж Пригожина

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин организовал бунт вместе со своими наемниками. Он повел свою армию на столицу РФ с целью убрать министра обороны Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Герасимова. По мнению Пригожина, эти двое неэффективно вели войну против Украины и из-за них погибло много российских солдат.

Путин 24 июня выступил с речью к россиянам, где призвал открыть уголовное дело против бунтарей.

Во время мятежа "вагнеровцы" сбили шесть российских вертолетов и один самолет.

Вечером 24 июня Пригожин прекратил бунт после переговоров с беларуским диктатором Лукашенко.

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