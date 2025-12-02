Издание пообщалось с военными, которые весной прошли интенсивный курс подготовки к боевым действиям перед отправкой на фронт.

Украина постепенно теряет территории в пользу российских войск в ожесточенных и изнурительных боях на востоке, а командиры и солдаты считают, что главной причиной неудач является нехватка бойцов, пишет Reuters.

Издание проследило судьбу новобранцев, которые весной прошли интенсивный курс подготовки к боевым действиям в военном тренировочном лагере перед отправкой на фронт.

Опираясь на интервью с солдатами, их родственниками и правительственными документами, в статье указывается, что ни один из 11 этих военных пока не продолжает воевать. Приводятся данные, что четверо из них получили ранения, трое пропали без вести, двое самовольно покинули часть, один заболел, а еще один - покончил с собой.

Издание отмечает, что судьбы этих солдат дают представление о кровавой бойне, которую вызвала для Украины изнурительная война с Россией.

Один из этих военных Павел Брошков рассказал изданию, что он фактически смотрел смерти в лицо. В июне этого года он находясь в Донецкой области получил ранение в две ноги.

Военный вспомнил, как он готовился к худшему, когда российский беспилотник со взрывчаткой завис в нескольких метрах над ним, готовый сбросить свой груз.

Однако, прежде чем дрон смог в него попасть, товарищ смог сбить его в небе, тем самым почти наверняка спас ему жизнь.

Издание добавляет, что лучший друг Брошкова Евгений Ющенко пропал без вести после возвращения на поле боя в середине июля. Его сестра Алина сейчас ищет информацию о том, что тогда произошло. Девушка присоединилась к тысячам других украинцев, чьи родственники пропали без вести на поле боя.

"Многие говорят, что он погиб. Они рассказывают, что он погиб или находится в плену. Я отказываюсь верить, что он погиб, до последнего возможного момента", - рассказала Алина.

Издание поделилось, что Брошков поддерживает связь еще с одним побратимом Иваном Сторожуком, который также получил ранение в бою.

Восстановление Брошкова сопровождается изнурительными болями в ногах и ночными кошмарами, но он рассказал, что все равно бы пошел на фронт, чтобы не допустить войны к своему дому и семье.

"Я сделал то, что должен сделать каждый ответственный украинский гражданин", - сказал он в интервью изданию.

Его 19-летняя жена Кристина сказала, что этот опыт изменил ее мужа.

"Ему тяжело. Почти все его сослуживцы исчезли", - поделилась она.

Ранее УНИАН сообщал, что в 11 армейском корпусе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявили, что Минобороны РФ выдало очередную порцию лжи относительно успехов оккупационных войск на фронте в Украине. В частности, противник утверждает, что якобы захватил Клиновое в Донецкой области. В ВСУ подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Военные объяснили, что если бы Россия говорила бы правду, тогда оккупантам сначала надо было бы захватить населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле нет.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны почти вычистили всех оккупантов из Купянска. В то же время, Зеленский признал, что у России есть продвижение, а также несколько операций, но ни одна из них не была успешной. Президент Украины добавил, что сейчас идут сложные бои в Покровске и на других направлениях.

