Российский диктатор был так напуган, что просто ничего не делал, и российская элита запомнила это.

Во время бунта "Группы Вагнера" 24 июня российский президент Владимир Путин был парализован и не мог действовать решительно. Об этом изданию The Washington Post рассказали представители украинских и других европейских спецслужб.

"Когда это начало происходить, на всех уровнях наступил паралич… Наступила абсолютная тревога и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", – пишет издание.

Отсутствие приказов со стороны кремлевского высшего командования оставило местных чиновников самим решать, как действовать, говорят представители европейских служб безопасности. В итоге, не имея каких-либо четких указаний сверху, местные военные и начальники сил безопасности приняли решение не пытаться остановить хорошо вооруженные отряды Вагнера.

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Отсутствие указаний со стороны Кремля во время кризиса значительно ослабило диктатора. "Путин показал себя человеком, который не способен принимать серьезные, важные и быстрые решения в критических ситуациях. Он просто спрятался. Этого не понимала большая часть населения России. Но это очень хорошо понимала путинская элита. Он больше не является гарантом их безопасности и сохранения системы", — сказал Геннадий Гудков, бывший полковник российских спецслужб, а ныне оппозиционный политик в изгнании.

"Россия — страна мафиозных правил. И Путин совершил непростительную ошибку. Он потерял репутацию самого крутого человека в городе", — сказал высокопоставленный московский финансист, имеющий связи с российскими спецслужбами.

Ситуация в России – последние новости

Ранее мы писали, что российские спецслужбы предупредили Путина о готовящемся мятеже Пригожина еще за несколько дней до всех событий. Однако диктатор ограничился усилением своей личной охраны и больше никаких мер не предпринял.

После скоротечного бунта, который закончился для Кремля без масштабных материальных потерь, в России началась новая волна репрессий. Теперь Путин боится повторения мятежа и начал репрессировать потенциальных бунтовщиков.

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