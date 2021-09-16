Сотрудники МИД и МВД отправятся за границу, чтобы убедить людей вернуться обратно.

Правительство России распорядилось вернуть 500 тысяч соотечественников-эмигрантов в РФ до 2030 года.

Об этом сообщает DW.

Это переселение, согласно соответствующему постановлению правительства необходимо организовать "путем предоставления переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета".

Самой же организацией возвращения эмигрантов будут заниматься временные выездные группы МИДа и министерства внутренних дел РФ. Сотрудники МИД и МВД отправятся за границу, чтобы убедить людей вернуться обратно.

Чтобы заманить россиян-эмигрантов назад в страну, им будут рассказывать о так называемой "Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом".

Эмиграция из России

Согласно с данными ООН, с 1990 по 2019 годы из России на постоянное место жительства за рубеж выехали почти 2,5 млн человек. Более всего они ехали в Германию, США, Израиль, Испанию, Японию, Францию, Болгарию, Австрию, Польшу и Финляндию.

Всемирный банк в 2017 году опубликовал цифру в 10,6 млн граждан России, проживающих вне пределов страны.

Как сообщал УНИАН, в России начали "бронировать" растущие в лесу грибы.

Автор: Олег Давыгора