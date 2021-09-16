Чиновники устроили показательное шоу под камеры многочисленных журналистов.

В российском городе Уфа устроили торжества по случаю открытия нового светофора.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Mash.

На кадрах можно увидеть, что из рядового события решили сделать показательное шоу - собрали массовку и журналистов. После запуска объекта присутствующие на камеры начали переходить дорогу под разрешающий сигнал светофора.

"Местная администрация решила, что жизнь - прекрасна, и радоваться надо мелочам. Вчера на перекрёстке улиц Пушкина и Театральной собрали сотрудников ГИБДД, студентов и других бюджетников небезразличных горожан, чтоб продемонстрировать новый шаг технического прогресса - светофор. Мероприятие прошло на высшем уровне. Теперь переходить дорогу можно спокойно. Новый детсад соберет форум", - иронически пишет автор публикации.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован