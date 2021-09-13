Неизвестные грибники расклеили в лесу объявления с просьбой не срывать грибы под конкретными деревьями.

В России начали "бронировать" растущие в лесу грибы.

Курьезное видео, которое снял один из грибников, опубликовал Telegram-канал Лента дна.

На записи видно, что на многих деревьях появились приклеенные скотчем объявления с надписью: "Не рвать (найден 06.09.21). Подрастет – сам заберу".

"Россияне начали бронировать найденные ими грибы. Теперь они клеят на деревья листы с предупреждениями о том, что грибы срывать нельзя. Кто-то ждал, когда они подрастут, и планировал собирать их лично. Эту страну не победить", - говорится к подписи к видео.

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Напомним, в прошлом году Рязанская городская администрация анонсировала установку "грибных указателей" по всему городу.

Проект решили назвать "А у нас в Рязани - грибы с глазами". По мнению чиновников, он поможет развить туризм в области.

Грибы с глазами исполнили функцию гидов, рассказывая гостям об истории Рязани и самых интересных достопримечательностях.

Стоит отметить, что в Рязани уже есть памятник в виде гриба с глазами.

Автор: Виолетта Орлова