Примерно четверть опрошенных россиян заявили, что "тяжелые времена" страна "переживает сейчас".

По состоянию на июнь 2023 года 58% россиян заявили, что страну впереди ждут "тяжелые времена", показал опрос общественных настроений, проведенный "Левада-Центром".

За год доля тех, кто негативно оценивает будущее, подскочила на 10 процентных пунктов и достигла рекорда за все время наблюдений (с 2008 года). Предыдущий максимум - 56% - социологи фиксировали в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, который принес России сильнейшее с 1990-х падение экономики.

Примерно четверть опрошенных "Левадой" (24%) заявили, что "тяжелые времена" страна "переживает сейчас". За год их стало меньше на 4 п. п. Доля тех, кто считает, что "тяжелые времена позади" по сравнению с началом войны сократилась практически вдвое - с 21% до 11%, минимума за последние 7 лет.

Видео дня

Резкий рост негативных оценок по поводу будущего начался в России после пенсионной реформы, напоминают эксперты "Левады": если 2017 году пессимистов было 25-26%, то в 2018-м - уже 52%.

И хотя в будущее россияне в массе смотрят мрачно, большинство из них по-прежнему утверждают, что дела в стране идут "в правильном направлении": такой ответ дали 61% респондентов. Из них каждый третий пояснил, что "поддерживает курс Путина", каждый четвертый указал на улучшение благосостояния людей, а каждый пятый рассказал о "борьбе с фашизмом" и "освобождении людей" на захваченных украинских землях.

Среди тех, кто считает, что страна "движется в тупик", половина (47%) объяснили свое мнение войной, а пятая часть (20%) пожаловались на инфляцию, снижение доходов и обнищание.

Ситуация в РФ - последние новости

В Орловской области Российской Федерации, которую от Украины отделяют Брянская и Курская области, заговорили о создании отрядов территориальной обороны. Ранее власти региона заявляли о якобы атаках беспилотников по их территории.

В подмосковном городе Электросталь с 19-летнего парня сняли скальп – группе мужчин не понравился его зелёный ирокез.

В тюменской области российские танкисты "пошли в прорыв" на общественном пляже. По сети разошлось видео, как танк разъезжает на высокой скорости прямо по пляжу, где отдыхают люди.