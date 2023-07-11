Вполне невинная просьба угостить сигаретой закончилась кровавым кошмаром для 19-летнего парня.

В подмосковном городе Электросталь с 19-летнего парня сняли скальп – группе мужчин не понравился его зелёный ирокез. Об этом пишет издание Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел около 21:00 в воскресенье. Пострадавший с товарищами подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Но вместо курева юноша получил поток оскорблений. Когда вспыхнул открытый конфликт, приятели парня просто сбежали, и он остался в меньшинстве.

"Неадекваты обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи. После — убежали в неизвестном направлении. Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, они же вызвали скорую", – сообщает издание.

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