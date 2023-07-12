Регион находится "в режиме повышенной готовности".

В Орловской области Российской Федерации, которую от Украины отделяют Брянская и Курская области, заговорили о создании отрядов территориальной обороны. Ранее власти региона заявляли о якобы атаках беспилотников по их территории.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, поступают предложения создать сил теробороны в регионе, и оно находит поддержку среди правительства области.

"Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях, Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми", – сказал Клычков.

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По словам главы региона, пройдет совещание по вопросам организации полигона, на котором "все желающие смогут обучаться основам боевой подготовки".

Отряды территориальной обороны в России

В конце 2022 года российские власти создали в граничащей с Украиной Белгородской области отряды ТРО. В них было предложено вступать людям, которые не могут быть призваны в армию, но имеют боевой опыт и желание "в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи".

В июле стало известно, что участникам Белгородской ТРО собираются раздать оружие. Также власти области объявили о планах набрать в это подразделение еще три тысячи человек.

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