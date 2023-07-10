Армия РФ едва не раздавила гусеницами боевой машины людей. Инцидент, по данным телеграм-каналов, случился под Тюменью.

В Российской Федерации случился курьез из-за вседозволенности российской армии: по телеграм-каналам распространяется ролик, где солдаты на танке заехали на пляж и едва не раздавили гусеничными шинами отдыхающих.

Как уточняет NEXTA, инцидент произошел под Тюменью. В кадре автор ролика отмечает, что такая она - Россия. В ответ слышен смех еще одного невольного свидетеля "танкового прорыва".

"Прямо по людям! А ты говорил, хорошее место?!", - заявил он.

На фронте в Украине "вагнеровец" осталась без трусов

Напомним, что недавно курьез случился с наемников ЧВК "Вагнер", который приехал в Украину воевать, но, испугавшись "прилетов", покинул позицию без штанов и трусов.

Детали выяснил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он опубликовал ролик, где оккупант бежит с окопа, "подсвечивая" белоснежным задом. Одежду "вагнеровец", вероятно, потерял, при первой детонации снаряда ВСУ.

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