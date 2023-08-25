Наемники способны расшатать режим Путина, уверен представитель легиона.

После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его двух заместителей, наемники впервые предъявили претензии кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Обманутые боевики могут серьезно пошатнуть его режим. Такое мнение в интервью УНИАН высказал Заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь".

"Не надо сбрасывать со счетов "вагнеров", которые выступили с заявлением, которые посчитали себя обманутыми, преданными. И, заметьте, если раньше у них не было претензий к Путину, а были претензии только к Шойгу и Герасимову, теперь они сказали, что главный виновник - кремлевский карлик", - отметил он.

По его словам, вне зависимости от формата, в котором будут выступать "вагнеровцы" против Москвы, это внесет очень большую смуту и ускорит победу Украины:

"Будет ли это поход "Марш справедливости" 2:0, будет ли это попытка захватить какой-то регион и навязать там свою систему управления, будет ли это возвращение "вагнеров" в Россию и создание маленьких и больших банд - все это будет дестабилизировать обстановку, все это будет требовать огромных ресурсов от Кремля для погашения, и это опять-таки пойдет нам на пользу".

Боец не исключает, что до некоторых "вагнеровццев" начнет доходить, кто их реальный враг, и в Легионе "Свобода России" готовы с ними договариваться:

"Возможно, до их сознания дойдет, что надо присоединятся к нам, что надо кровью смыть тот позор, которым они себя покрыли, что надо попробовать побороться за светлое будущее и отвоевать себе в нем место. Так что, всего этого я не исключаю… Да, эти люди воевали против Украины, они убивали украинцев, но если в какой-то момент до них дойдет, что они могут ускорить прекращение этой войны, что они могут наказать виновников, то мы предоставим им такую возможность. Мы не закрываем двери. Мы всегда призывали российскую оппозицию, обращались к российским силовикам: давайте скорее прекратим кровопролитие и уничтожим зло".

Также "Цезарь" верит в потенциал для смены настроений среди российских военных и что рано или поздно они прозреют и присоединятся к их рядам.

"Вагнеровцы" переходят на сторону Украины - что сообщалось

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционер Илья Пономарев заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" начали переходить на сторону россиян, воюющих за Украину.

"Если они вступят в Легион "Свобода России"… Этот процесс начался. Думаю, скоро будет про это уже известно", - сказал он

По его мнению, после ликвидации Пригожина возрастет уровень ненависти к военному руководству РФ среди сторонников вторжения в Украину.

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