Путин казнил Пригожина, всей элите РФ надо насторожиться, - замкомандира Легиона "Свобода России"

Заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь" в интервью УНИАН рассказал, кто и за что мог казнить Пригожина, можно ли договориться с "вагнеровцами" для свержения режима Путина, на что способны "кадыровцы" и есть ли в планах новые рейды в России.

23 августа в РФ разбился частный джет, в котором были главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин и его зам Дмитрий Уткин. Так ли это? Что это было? Давайте с вами разберемся. В РФ уже официально подтвердили смерть Пригожина. Интересно, что эта авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после мятежа. Как считаете, правда ли за этим стоит Путин? Или Шойгу, которого Пригожин унижал достаточно сильно?

Самолет не разбился, его разбили. Когда у меня дети разбивают чашку, говорят: она разбилась. Но чашки сами не разбиваются. То же самое случилось и с самолетом Пригожина - его разбили.

Если вы помните, сразу после пригожинского недомятежа я говорил, что Путин не простит, что Пригожин будет казнен, это только лишь вопрос времени.

Честно говоря, я думал, что охота за ним будет более скрупулезной и более длительной, но очевидной. К нему было сложно подобраться и совершить отравление или классический теракт. Пошли по самому простому пути - отработали системой ПВО. На России очень интересная система ПВО. С дронами стравиться, прикрыть жилые кварталы и промышленные объекты она не может, а по пригожинскому джету не промахнулась. Надо понимать, какие приоритеты у российского правительства: судьба граждан их не беспокоит, а политических противников готовы достать любой ценой.

Если мы придем к выводу, что приказ на устранение Пригожина отдан лично Путиным, то всей российской элите надо насторожиться. Это значит, что Путин не соблюдает те гарантии, которые он дает, в частности, которые он давал Пригожину. С его стороны обязательства выполнялись, а Путин свои не выполнил. Вся властная структура Путина должна понимать, что в любой момент, любой из них, проявив минимальную нелояльность, будет обнулен.

Пригожин поднял очень интересный нарратив о справедливости в российском обществе. Я как русский человек, который всю жизнь прожил в России и знаю ситуацию изнутри, скажу, что российское общество постоянно живет с этим запросом. Он то затухает, то разгорается. Все видят социальное неравенство, отсутствие социального лифта и возможности реализации. А сейчас еще все увидели, что Путин не останавливает "могилизацию", а наоборот готов увеличить ее обороты. И понятно, что тренд на справедливость будет расти и будет становиться сильнее. Что мы видим? Этот жалкий карлик опять улетел на Валдай, спрятался в бункер и там трясется. И он трясется настолько сильно, что вибрации расшатывают вертикаль, которую он так долго строил.

Второй вариант - Путин не отдавал приказ на устранение Пригожина, этим занялся лично Шойгу, как его противник. Но тогда ситуация становится еще более пикантной. Получается, что Путин теряет монополию на насилие, и башни Кремля с различными ведомствами начинают грызть друг друга. Соответственно, это все идет на пользу нашей общей борьбе. Чем скорее они зашатаются и рухнут - тем меньше крови прольется, быстрее эта война закончится, и власть в России будет сменена.

В любой из этих двух ситуаций все идет нам на пользу.

ОБМАНУТЫЕ "ВАГНЕРОВЦЫ" ПОЙДУТ ПРОТИВ МОСКВЫ

Не надо еще сбрасывать со счетов "вагнеров", которые выступили с заявлением, которые посчитали себя обманутыми, преданными. И, заметьте, если раньше у них не было претензий к Путину, а были претензии только к Шойгу и Герасимову, теперь они сказали, что главный виновник - кремлевский карлик.

Вне зависимости от формата, в котором будут выступать "вагнера" против Москвы, это внесет очень большую смуту и ускорит нашу победу. Будет ли это поход "Марш справедливости" 2:0, будет ли это попытка захватить какой-то регион и навязать там свою систему управления, будет ли это возвращение "вагнеров" в Россию и создание маленьких и больших банд - все это будет дестабилизировать обстановку, все это будет требовать огромных ресурсов от Кремля для погашения, и это опять-таки пойдет нам на пользу.

Возможно, до некоторых начнет доходить, что враг России не в Киеве, не в Париже, не в Вашингтоне. Что враг России давным-давно сидит в Москве, вымаривает русский народ, а теперь еще и активно его уничтожает. Возможно, до их сознания дойдет, что надо присоединятся к нам, что надо кровью смыть тот позор, которым они себя покрыли, что надо попробовать побороться за светлое будущее и отвоевать себе в нем место. Так что, всего этого я не исключаю.

"Вагнеровцы" договороспособные? Можно ли, договорившись с ними, свергнуть путинский режим? Или с ними, как с Путиным, как с зэками и предателями невозможно договориться?

Я - христианин. Господь нам прощает, когда мы каемся. Но раскаяние должно быть деятельным. Недостаточно сидеть в Берлине в кафе и говорить: "Как жаль, что Россия напала на Украину… Вот мы сожалеем, мы запускаем шарик в знак протеста…".

Да, эти люди воевали против Украины, они убивали украинцев, но если в какой-то момент до них дойдет, что они могут ускорить прекращение этой войны, что они могут наказать виновников, то мы предоставим им такую возможность. Мы не закрываем двери. Мы всегда призывали российскую оппозицию, обращались к российским силовикам: давайте скорее прекратим кровопролитие и уничтожим зло.

Пример с вертолетом Ми-8 говорит о чем? Полтора года после начала войны идет зомбирование: "биолаборатории", "нацисты", "бандеровцы", "едят младенцев", "зверства"… И что мы видим? Несмотря на эту промывку мозгов, военные летчики смогли снять шоры со своих глаз и сделали правильный выбор. Это говорит о том, что потенциал для смены настроений среди российских военных тоже есть. Рано или поздно до них дойдет, и они присоединятся к нам.

Может ли мобилизация, которая светит осенью, ускорить этот процесс?

Однозначно ускорит. У людей, которые хотели спрятаться, отсидеться или уехать, будет очень маленькая развилка возможностей - умереть за или против Путина. Думаю, что разумные люди, у которых есть капелька мужества, настоящего правосознания и совести, встанут в наши ряды.

Поверьте, накачка путинской орды просто живым мясом мало что им даст. Конечно, это усилит натиск, повысит оперативную плотность боевых порядков противника, но всех этих людей надо кормить, одевать, их надо снабжать топливом и боеприпасами. И чем больше плотность войск противника, тем меньше снарядов потребуется, чтобы их уничтожить.

"КАДЫРОВЦЫ" - СТАДО КЛОУНОВ, СТАДО НИКЧЕМНЫХ БАРАНОВ

По поводу ЧВК. Сейчас говорят, что в России было две военные компании - "Вагнер" и "кадыровцы", осталась одна. Так ли это?

Их не одна, их уже десятки разного калибра. Все это разрастается по регионам. И в определенный момент, когда вертикаль власти рухнет, они устроят… есть такое старое русское слово "замятня". Это гражданская война, междоусобица. Вот они будут "мять" друг друга, а мы подключимся.

"Кадыровцы" вообще способны кого-то "мять", что-то вообще делать или только стоять в заторах и стрелять по своим же? Как они недавно устроили в Мариуполе и периодически устраивают на временно оккупированных территориях.

Только так они и могут работать. Более того, я вам открою "страшную военную тайну" - еще до полномасштабного вторжения в Украину на территории Чечни проводились какие-то контртеррористические мероприятия. Так вот, в этих мероприятиях якобы участвовали "кадыровцы". Но на самом деле в них участвовали российский спецназ и десантники. И вот эти российские десантники и спецназ ходили в горы, подрывались... А "кадыровцы" проводили мероприятия следующим образом: переходили через соседнюю гору, резали барашка, неделю жарили шашлыки, потом возвращались, закрывали себе БРки (боевые распоряжения), получали деньги, и все прекрасно - и волки сыты, и овцы почти все целы, только одного-двух баранов зарезали. Вот и все.

Им очень долго создавали имидж диких, легендарных, непобедимых воинов. Но это - стадо клоунов, стадо никчемных баранов. Они даже Пригожина испугались, что говорить о более серьезно настроенных людях?

Возвращаясь к ЧВК "Вагнер" и к Пригожину. Остались ли там те, кто действительно может поднять протестные движения? Есть ли такие?

Надо признать, ЧВК "Вагнер" была самой эффективной военной структурой, которая действовала против Украины. И эта структура работает по-другому, не как армия. В ЧВК "Вагнер" есть совет командиров разного ранга, которые обладают определенной субъектностью. В данном случае, после гибели Пригожина, они могут коллегиально принять какое-то решение, выбрать нового лидера. Или они пойдут по пути диверсификации, то есть, распыления своих сил.

В любом случае то, что случилось, просто так для Путина не пройдет. Будет это крупномасштабный конфликт или локальные столкновения - все это будет подтачивать и расшатывать его режим.

ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ НАДО ЛОМАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Где-то вчера прочитала, что даже если Путина свергнут, то на его место может прийти Собянин. Как вы к этому относитесь?

По поводу Собянина я очень сильно сомневаюсь. В условиях тяжелой для Российской Федерации войны во главе поставят такое травоядное существо как Собянин, полоумного Медведева или Мишустина разве только в случае компромиссного подписания мира или вывода войск из Украины.

Но надо понимать, что система останется. Если система не будет сломана, то будет как в сказке: отрубили дракону три головы, а выросло девять. Они сделают работу над ошибками, перестроят промышленность и через 5-10 лет придут с силами, которые будет гораздо труднее остановить. Поэтому я всегда об этом говорю: путинский режим надо ломать полностью, его надо уничтожать на корню, всю эту гнилую систему.

Путин сбежал на Валдай. То есть, он действительно боится, все-таки он отдавал приказ убить Пригожина? Как долго он может просидеть на Валдае? Как долго он может ждать, что за ним придут?

Он был инициатором уничтожения Пригожина. Я думаю, как только пройдет определенная пауза, если со стороны сторонников Пригожина не будет ярких активных действий, он из бункера вместе с чемодачиками выползет и пойдет в Кремль.

Как вам теория о том, что Пригожин инсценировал свою смерть, и что на самом деле они с Уткиным давно находятся в Африке?

Я не сторонник конспирологических теорий. Если теоретизировать, что "Марш справедливости", который устроил Пригожин, был инсценировкой, что это был "договорняк" с Путиным, чтобы выявить нелояльных… Простите, такой ценой? Путин висел на волоске. Заваривать спектакль, в котором все может рухнуть мгновенно - это очень сомнительная идея. А представьте, если бы Пригожин свернул свой марш, а на сцену бы начали выходить условные российские военные, какая-нибудь бригада или дивизия, которая бы сама пошла на Москву, увидев, что так можно… То есть, это все очень сомнительная теория. Путин реально висел на волоске. Да, Пригожина бы разбили в Москве, я в этом не сомневаюсь, но это очень сильно бы ослабило всю систему.

Сейчас война уверенно переходит на территорию России. Те же дроны, та же сумятица, та же смерть Пригожина - все это результат войны в Украине. Ваш рейд на Белгород, на оккупированных территориях все чаще звучит "бавовна", взрывы на Керченском мосту, уничтожение С-400 в Крыму, успешная операция ГУР на Тарханкуте. Задается правильный темп. Есть ли у вас планы совершать новые рейды, освобождая Россию от Путина?

У нас есть стратегическая задача - смена путинской диктатуры. Тактически ситуация на поле боя меняется, она не всегда может развиваться так, как мы хотим, это двусторонний процесс. Поэтому мы действуем исключительно по наличию у нас сил и средств, по готовности наших бойцов. Что касается политической ситуации, мы стараемся ее использовать и учитывать.

Чтобы у зрителей не возникало сомнений, что мы как-то отдыхаем, расслабляемся - все это время "Легион свободы" ведет бои: наступательные - в Бахмуте, оборонительные - на Донецком направлении. Мы постоянно уничтожаем вражескую технику, причем хорошие, редкие экземпляры. Регулярно уничтожаем командно-наблюдательные пункты, склады, живую силу противника. Мы все время работаем. Пусть украинцы знают - мы каждый день сражаемся за вашу свободу, за нашу общую победу.

Катерина Шварц, Тала Калатай