Минобороны РФ "убила кумира" сторонников войны.

У членов ЧВК "Вагнера" все еще есть шанс на масштабный бунт против российской власти. Однако он удастся только если они перейдут на сторону россиян, воюющих за Украину, считает экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционер Илья Пономарев. По его словам, этот процесс уже начался.

"Если они вступят в Легион "Свобода России". Ты смеешься, а этот процесс начался. Думаю, скоро будет про это уже известно. Тогда могут [быть бунты]. Эти же люди, они ходят стадом. Им нужны лидеры. Один лидер сидит, другой убит, других на горизонте на данный момент не наблюдается", – сказал он.

Он прогнозирует, что уровень ненависти среди сторонников вторжения в Украину к военному руководству РФ после ликвидации Пригожина возрастет.

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"Нет, конечно, произошедшее – это мощный удар по всему этому Z-движению. И не случайно какие-то из них уже писали: "Если Пригожина действительно завалили, то все, расходимся". … Это звучит смешно, но это так и есть на самом деле. Эта среда будет дополнительно деморализована. Конечно, она там получит дополнительную пищу для ненависти в адрес руководства Министерства обороны. Которое все пр***ало, а теперь еще их кумира убила. Но делать они из-за этого смогут гораздо меньше, чем они могли до того", – добавил он.

ЧВК Вагнер после смерти Пригожина - что нужно знать

На днях украинский Центр национального сопротивления сообщал со ссылкой на данные беларуского подполья, что "вагнеровцы" начали постепенно покидать Беларусь.

На фоне сообщения о гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина 23 августа процесс сворачивания лагеря ЧВК "Вагнера" в Беларуси продолжился, свидетельствуют спутниковые снимки.

СМИ сообщали, что после смерти Пригожина российские силовики взялись за родню "вагнеровцев", пытаясь выяснить, не готовят ли они новый бунт.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса", воюющего на стороне Украину, призвали боевиков частной военной компании "Вагнер" присоединиться к ним.

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