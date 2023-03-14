Повестки будут вручать преимущественно по месту жительства и работы граждан.

В правительстве Воронежской области России сообщили о начале вручения повесток в регионе. Их будут раздавать якобы для "актуализации данных воинского учета".

"Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства Воронежской области.

Отмечается, что повестки жителям области будут вручать преимущественно по месту жительства и работы граждан.

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Мобилизация в России

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения так называемой "частичной" мобилизации. Уже через месяц ее официально завершили, хотя мобилизационные мероприятия продолжаются в РФ до сих пор.

Несмотря на большие потери российских оккупационных войск в Украине президент РФ не объявил о проведении второй волны мобилизации. Аналитики американского Института изучения войны говорят, что недавно поддержанный в РФ законопроект о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что Путин отказался от полной мобилизации.

Кроме того, мобилизационные мероприятия россияне проводят и на временно оккупированных территориях Украины. Так, по данным Центра национального сопротивления, повестки все чаще раздают в Крыму. Кроме того, враг готовится к проведению мобилизации на Донбассе, под угрозой призыва оказались подростки 2006 года рождения.

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