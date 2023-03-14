Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше, чем следующие три года.

Российский президент Владимир Путин отказался от полной мобилизации, о чем свидетельствует поданный в Думу законопроект о повышении призывного возраста.

Проект Шойгу предусматривает немедленное повышение максимального возраста призыва с 27 до 30 лет, а также повышение минимального возраста призыва с 18 до 21 года с ежегодным увеличением на один год в период с 2024 по 2026 год.

"Немедленное повышение максимального возраста в законопроекте, вероятно, направлено на расширение возрастного диапазона призыва, чтобы удовлетворить некоторую часть непосредственных потребностей российских вооруженных сил в Украине, а затем впоследствии сократить общие требования призыва на военную службу для российского общества в последующие годы", - говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Постепенное повышение призывного возраста означает, что трехлетние группы потенциальных российских призывников, по сути, получат отсрочки на три, два и один год каждая, а годичные для призыва группы 2023 года будут продолжать боевые действия на истощение в Украине.

По мнению аналитиков, Кремль, возможно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий войны на истощение в Украине, распределяя эти воздействия среди группы россиян одного поколения.

График сокращения призывного возраста также может свидетельствовать о том, что Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше, чем следующие три года. Это предлагаемое расширение возрастного диапазона призыва является еще одной дополнительной мерой по формированию сил, намного ниже полной мобилизации, и указывает на то, что Кремль по-прежнему крайне не приемлет перспективу полной мобилизации.

Мобилизация в России – что готовит Путин

Путин объявил частичную мобилизацию в России в сентябре 2022 года – когда украинские войска разгромили оккупантов в Харьковской области и РФ понесла большие потери в живой силе.

Несмотря на то, что в России уже якобы мобилизацию завершили, призыв граждан в штурмовые отряды продолжается – в том числе среди граждан на оккупированных территориях.

В украинской разведки еще несколько месяцев тому назад предупреждали о намерениях Кремля объявить вторую волну набора в оккупационные силы.

Однако Путин и его окружение, видимо, боятся социально-экономических последствий. Давление со стороны провоенной аудитории на военно-политическое руководство страны растет и из-за больших потерь ВС РФ в боях за Донбасс.

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