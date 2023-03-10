Учебные заведения призвали составлять списки юношей 2006 года рождения.

Российские оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения. Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь сейчас в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации", – говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отмечают, что мобилизации подлежат владельцы паспортов РФ. В этой связи людей на оккупированных территориях призвали игнорировать паспортизацию врага.

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На временно оккупированную часть Запорожской области перебросили новую партию мобилизованных россиян. Как отметили в оккупационной "власти", их подготовка проходит в Мелитополе.

В то же время, по данным мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил о формировании там так называемого "народного ополчения".

На Херсонщине оккупанты продолжают заниматься мародерством. Российские военные вывозят награбленное в Голой Пристани и Новой Збурьевке имущество грузовиками.

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