Российский бизнес выводит средства с оккупированного полуострова.

В городах временно оккупированного Крыма растут темпы мобилизации, там все чаще раздают повестки.

"Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, которые получил коллаборант Сергей Аксенов от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет", - отмечается в сообщении Центра национального сопротивления.

В то же время у коллаборантов и россиян, переселившихся на полуостров, растут панические настроения. Российский бизнес, который зашел в Крым после оккупации в 2014 году, выводит средства и готовится к эвакуации.

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"Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и, очевидно, не будет иметь спроса и в этом", - добавили в ЦНС.

Освобождение Крыма от оккупантов

Как ранее сообщал УНИАН, в Симферополе оккупанты боятся активизации проукраинского движения и создают "добровольческие дружины" одной из задач которых, в частности, будет выявление корректировщиков и диверсантов.

Недавно стало известно, что в Крыму разрабатывают планы эвакуации для "чиновников". Стоит добавить, что в МВД Украины уже готов план по возобновлению работы украинских органов власти на полуострове после его освобождения.

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