"Главаря и двух его сообщников" убили при попытке задержания на окраине Воронежа.

Сотрудники ФСБ России застрелили в Воронеже троих человек, которые якобы готовили диверсии на военных и энергетических объектах региона.

Как выяснили журналисты The Moscow Times, те, кого российские правоохранители назвали "членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии", на самом деле были игроками в страйкбол и видеоигру S.T.A.L.K.E.R, разработкой которой занимается украинская компания GSC Game World.

В ФСБ сообщили, что "главаря и двух его сообщников" убили при попытке задержания на окраине Воронежа. Они якобы оказали вооруженное сопротивление, после чего по ним открыли ответный огонь.

Видео дня

Российские пропагандисты в эфире "Россия-1" показали сюжет об операции ФСБ. В нем можно увидеть тетрадь с надписью "Книга учета личного состава группировки "Свобода" и знамя с эмблемой в виде головы зеленого волка в профиль и надписью "Воля". Это эмблема группировки из игры S.T.A.L.K.E.R, однако этот факт не помешал пропагандистам назвать ее "флагом ультраправой националистической партии".

Также ФСБ распространила видеозапись с убитыми, где можно увидеть людей, которых представители страйкбольного сообщества Воронежа идентифицировали как местного жителя Владимира Котовского и человека с псевдонимом Сталкер Фосген. Первого охарактеризовали как "обычного технаря, работягу", а второго назвали сторонником Навального, "анархистом и бунтарем", который якобы поддерживал Украину.

В ролике ФСБ можно увидеть человека в одежде, которую носил Фосген, и помещение – комнату, в которой убитый ранее фотографировал страйкбольную винтовку для онлайн-объявления о продаже.

Российские фейки об украинских диверсантах

После начала полномасштабного вторжения в России время от времени вспыхивают пожары на территории военкоматов, на объектах инфраструктуры и тому подобное.

По информации российских СМИ, за семь месяцев полномасштабной войны было совершено более полусотни нападений на военкоматы и административные здания. После объявления мобилизации в конце сентября число поджогов значительно увеличилось.

В частности, в конце октября на Кутузовском проспекте в Москве неизвестный бросил коктейль Молотова в приемную председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

Российская пропаганда обвиняет в таких инцидентах Украину. Медведев открыто называет причастных к подобным атакам "жовто-блакитные диверсанты".

В связи с "диверсиями", заявил Медведев, в России могут пересмотреть мораторий на смертные казни.

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