Накануне между двумя мужчинами возник конфликт.

В подмосковной воинской части нашли убитым инженера. На след подозреваемого вышли быстро.

Как сообщает Телеграм-канал "База", утром 18 декабря инженера застрелил сослуживец во время ссоры.

Тело Николая А. (имя изменено) нашли в помещении автомобильной службы одной из воинских частей г. Клин. Мужчину убили выстрелом в голову. Вскоре нашелся и убийца - им оказался бортовой техник вертолета, Горяев Д. (имя изменено).

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"Военнослужащий пояснил, что он разговаривал с инженером Николаем, но затем вспыхнула ссора, и он выстрелил в сослуживца из пистолета Макарова", - отмечает канал, добавив, что подозреваемого задержали.

Смерти в воинских частях РФ

На протяжении последних месяцев в российских воинских частях все чаще загадочно умирают военные, в частности "мобики". Недавно в воинской части Свердловской области умерли сразу трое мобилизованных.

А несколькими месяцами ранее в воинской части, расположенной в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края РФ, произошел мощный взрыв.

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