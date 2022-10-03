Мобилизованный покончил с собой в Свердловской области.

В России в воинской части Свердловской области умерли сразу трое мобилизованных.

Об этом сообщают местные СМИ.

Эту информацию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

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"Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени", - рассказал он.

По данным издания Baza, тело 46-летнего мужчины, который покончил с собой, нашли в столовой учебного танкового центра. Воинская часть, где он совершил самоубийство, находится в поселке Порошино. Россиянин жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября. На шее у него обнаружили два пореза, а рядом лежало лезвие.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин заявивл, что в РФ начинается частичная мобилизации военных.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек.

После этого в сети не раз сообщали, что повестки получают не только военные, пребывающие в запасе.

В Дагестане проходили мощные протесты против мобилизации, полиция применила силу против участников акций, были задержаны более 100 человек.

Полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.