Кремлевские СМИ сообщают о минимум одном погибшем в результате взрыва.

Утром 12 мая в воинской части, расположенной в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края РФ, произошел мощный взрыв.

Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости".

В экстренных службах сообщают, что взрыв произошел на пороховом складе одной из воинских частей РФ.

Погиб один человек. Пострадали 7 человек.

По данным росСМИ, взрыв произошел при разгрузке боеприпасов в Хабаровском крае. Его причиной могло стать неосторожное обращение со взрывоопасными предметами.

Как писал УНИАН, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск загорелась нефтебаза. Местные жители рассказали, что слышали взрывы. В связи со случившимся, в Брянске начали эвакуировать людей, живущих вблизи места пожара.

Россияне в социальных сетях активно обсуждают пожар на нефтебазе в Брянске, подозревая "что-то неладное", критикуя руководство РФ и признавая, что в Украине идет война, а не так называемая "спецоперация".

Так, некоторые пользователи уверены, что это местные диверсанты постарались, потому что не все в РФ "поддерживают текущую ситуацию":

В российском Уссурийске произошел пожар на военной авиабазе. Очевидцы сообщали о густом черном дыме над военным объектом.

Страна-агрессор оба события не комментирует.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал серию пожаров в России, напомнив о карме за убийства украинских детей.

"Белгород, Москва, Брянск. Постоянные "производственные эксцессы". И как тут не поверить в карму за убийства детей? Интересно другое. Много кто еще готов закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая нефть. Но должна ли Европа зависеть от страны, где все постепенно самоуничтожается?",- написал Подоляк.

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