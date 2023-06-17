Якобы все три беспилотника сбила ПВО Брянской области.

В России заявляют, что ночью три беспилотника атаковали нефтепровод "Дружба", все они были сбиты. Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба". Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа", - написал он.

Как сообщают российские Телеграм-каналы, первые три взрыва раздались около 00:30. Через 15 минут — ещё несколько.

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Атаки БПЛА в России

Ранее уже сообщалось об атаках беспилотников на станции нефтепровода "Дружба" - в Тверской и Псковской областях.

Также беспилотники вовсю летают и по другим областям Росси, например, часто они падают в Калужской области.

Из-за частых атак беспилотников россияне начинают паниковать. Так, недавно россиянка перепутала дрон с детской игрушкой и вызвала все возможные службы.

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