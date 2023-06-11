Один упал возле деревни Стрелковка, другой - в лесу.

В Калужской области России упали два беспилотника, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

Первоначально он сообщил о падении одного БПЛА в Жуковском районе около деревни Стрелковка. Он отметил, что повреждения получили два садовых дома - у них выбиты стекла.

Позже Шапша сообщил, что ночью в Медынском районе Калужской области в лесном массиве обнаружено место падения еще одного БПЛА.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На местах падения БПЛА работают экстренные оперативные службы.

Падение БПЛА в России - что известно

Калужская область - довольно популярное место для БПЛА. Так, меньше недели назад сообщалось о падении двух беспилотников на дороге области. Тогда местные жители утверждали, что БПЛА летели в сторону Москвы.

Другие регионы также не в безопасности. Так, несколько дней назад в Воронеже упавший дрон врезался в многоэтажку, были повреждены несколько квартир, пострадали два человека.

В РОссии паника из-за БПЛА набирает обороты. Так, недавно россиянка перепутала дрон с детской игрушкой и вызвала все возможные службы.

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