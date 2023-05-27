Утром стало известно об атаке в Псковской области, сейчас появились сообщения о такой же атаке в Тверской области.

В Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию нефтепровода "Дружба". Инцидент произошел этой ночью, пишет телеграм-канал "База".

Утверждается, что инцидент произошел недалеко от деревни Ерохино на станции, обслуживающей нефтепровод.

"Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса — он упал на землю и взорвался", – говорится в сообщении.

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Утверждается, что возникший пожар сумели потушить работники предприятия. В результате атаки никто не пострадал.

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Ранее стало известно, что сегодня же ночью два беспилотника атаковали станцию перекачки нефти в Псковской области – почти в 500 км от украинской границы. В том инциденте тоже никто не пострадал. Примечательно, что от места атаки в Псковской области до места атаки в Тверской области всего около 200 км, что по меркам РФ "рядом", хотя оба места очень далеко от Украины.

Кроме того, минувшая ночь оказалась неспокойной и для Белгородской области. Там беспилотник атаковал здание МВД в поселке Майский. По предварительным данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.

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