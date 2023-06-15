Александр Коваленко отметил, что использование противокорабельных комплексов по территории Украины не редкость.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что появление у границ с Украиной российского берегового ракетного комплекса "Бал" его не удивляет.

"Это было ожидаемо, поскольку Россия не может нарастить производство оперативно-тактических ракет, в необходимом ей объёме. Вот и компенсируют хоть чем-то. В 2022 из-за проявляющего себя дефицита ракет 9М723 и 9М728 ОТРК "Искандер" Россия стала применять ЗРК С-300, перенастроенный на нанесение ударов по поверхности. Вот только у С-300 при ударах по поверхности хромает как дальность, так и точность, а потому годятся они больше для террора", - написал он.

Эксперт отметил, что использование противокорабельных комплексов по территории Украины не редкость.

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"В 2022 по Одессе и области россияне регулярно наносили удары посредством БРК "Бастион", ракетами П-800 "Оникс". Теперь же, похоже, дело дошло и до БРК "Бал". Тут важно понимать, что ракеты Х-35 и Х-35У, которые использует БРК "Бал" производятся успешнее тех же 9М723. Более 100 ед. в год. То есть, как компенсация, с относительной точностью и определённой дальностью, они куда лучше чем С-300. С другой стороны, самих боеспособных БРК "Бал" у РФ около 40 единиц", - считает Коваленко.

Он предложил устроить охоту за БРК "Бал", которые из-за меньшей дальности полёта ракет, в более доступном, а значит уязвимом положении, нежели ОТРК "Искандер".

"Удар на предупреждение лучше чем ожидание первого удара от врага", - добавил эксперт.

Размещение у северных границ Украины ракетного комплекса "Бал"

Российская Федерация переместила в Брянскую область у северных границ Украины ракетный комплекс "Бал" для поражения объектов в 7 северных и центральных областях Украины.

"В связи с этим, возрастает угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х35, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - сказал бригадный генерал Алексей Громов.

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