Кроме того, заказано 750 тысяч удостоверений ветерана боевых действий.

Министерство труда РФ заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий и более 750 тысяч удостоверений ветерана боевых действий.

Как сообщает "Верстка", это в разы больше, чем заказывали раньше. Согласно документации на портале госзакупок, российское Минтруда заказало 230 тысяч удостоверений для "членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий")", а также 757 305 удостоверений ветерана боевых действий общей стоимостью 79 миллионов рублей.

Как отмечается в тендерной документации, 200 тысяч удостоверений для членов семьи погибших распределят в российское Минобороны, 30 тысяч - в Минсоцзащиты. Также Минобороны передадут 600 тысяч отпечатанных удостоверений участников боевых действий, 86 805 - в Минсоцзащите, 60 тысяч - в МВД, 10 тысяч - в Росгвардию, 500 - в Минстрой.

Видео дня

"Это в разы больше, чем раньше. В мае ведомство заказало печать почти 100 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий и более 23 тысяч удостоверений для членов семей погибших. Летом прошлого года Минтруд заключил контракт на печать более 82 тысяч бланков удостоверений ветеранов боевых действий и около шести тысяч удостоверений для членов семьи погибшего", - пишет издание.

По данным "Верстки", всего с начала полномасштабного вторжения российское Минтруда заказало 936 052 удостоверений для ветеранов боевых действий. С июня удостоверения для членов семьи погибших выдают не только родственникам солдат регулярной армии, но и добровольцев.

Потери РФ в Украине - актуальное

Сейчас общие потери личного состава Российской Федерации пересекли черту в 273 тысячи.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили личного состава ‒ около 273460 (+ 520 в сутки) лиц", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, русские потеряли в этой войне 315 своих военных самолетов, 316 вертолетов, 20 кораблей /катеров и одну подводную лодку.

Вас также могут заинтересовать новости: