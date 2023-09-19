Есть весомые потери врага также в технике и средствах.

За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали более полутысячи российских оккупантов. Сейчас общие потери личного состава Российской Федерации пересекли черту в 273 тысячи.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили личного состава ‒ около 273460 (+520 за сутки) человек", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Также, по состоянию на сегодня уничтожены тысячи единиц техники и средств врага, в частности:

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танков - 4628 (+5 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин - 8851 (+17);

артиллерийских систем - 6062 (+35);

РСЗО - 778 (+2);

средства ПВО - 526 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4784 (+15);

автомобильной техники и автоцистерн - 8601 (+30);

специальная техника - 903 (+2).

Кроме того, русские потеряли в этой войне 315 своих военных самолетов, 316 вертолетов, 20 кораблей /катеров и одну подводную лодку.и лодка.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 сентября - главные новости

18 сентября командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, комментируя последние события на фронте отметил, что украинские войска пробили линию обороны российских оккупантов возле Бахмута. По его словам, в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага – 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

Ранее военные третьей отдельной штурмовой бригады Сил обороны Украины рассказали детали освобождения села Андреевка Великоновоселковской поселковой община Волновахского района Донецкой области и сообщили, что в результате молниеносной операции уничтожен российский гарнизон, имевший позиции в населенном пункте.Так, ликвидировано: начальника бригадной разведки врага; трех комбатов; и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники.

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