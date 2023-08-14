В больницу везут рабочих в тяжелом состоянии.

На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе прозвучали два взрыва.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По их данным, инцидент произошел около 22:00, когда проводились пусковые работы на гибкой насосно-компрессорной трубе. Прозвучало два взрыва, после этого начался пожар.

По предварительной информации, пострадали семь человек, двое погибли, еще одного разыскивают. Один из рабочих расказал, что после взрыва он видел, как горящие люди бегут от карьера. Также загорелись автомобили и лес.

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В Няганской окружной больнице заявили, что к ним везут четырех человек, по предварительным данным, с 70% ожога тела, пишет пропагандистский ТАСС.

Взрывы в России: последние новости

9 августа прогремел мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье. В результате происшествия в соседних домах выбило стекла. Известно об одном погибшем, 80 пострадавших и пропавших без вести.

Вчера масштабный пожар произошел на складах в Подмосковье, огонь охватил 2 тысячи квадратов.

В начале месяца сообщалось о ЧП на территории Воткинского машиностроительного завода в Удмуртской Республике.

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