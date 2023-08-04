Известно о повреждениях корпуса цеха.

В пятницу, 4 августа, на территории Воткинского машиностроительного завода (Удмуртская Республика) прозвучал взрыв.

Об этом сообщается в Telegram-канале общественного движения Удмуртия против коррупции. По данным их источника, около 11:30 взорвался цех № 95. В результате взрыва поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну против Украины.

Позже в органзиации уточнили, что во время испытаний в бронекапсуле взорвалось одно из изделий. Корпус цеха пострадал, но не рухнул. Отмечается, что работники завода также серьезно не пострадали, карета скорой медицинской помощи уехала пустой.

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Что известно о Воткинском заводе

Согласно информации из открытых источников, на заводе производили баллистические ракеты, в 1998 году было налажено производство межконтинентальной ракеты стратегического назначения "Тополь-М", а также серийное производство ракет комплекса "Искандер-М" и "Точка-У". Также там производят оборудование для нефтяной и газовой промышленности.

Этот завод находится в санкционных списках Украины, Соединенных Штатов Америки, Японии и Швейцарии. Также против него ввел санкции Европеский союз.

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