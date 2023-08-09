По предварительным данным, цифра пострадавших превышает десяток.

На северо-востоке от Москвы наблюдается мощный "дымовой гриб" в городке Сергиев посад. Этой ночью столицу РФ уже атаковали неизвестные дроны.

Обновлено 12:41 Согласно информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте взрыва в Сергиевом Посаде активно разбирают завалы. Количество пострадавших возросло до 31 человека: 3 "тяжелых" пациентов находятся в реанимации, еще 12 получают помощь в травмпункте.

"Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода", - указал он.

Воробьев также уточнил, что в рамках эвакуации было принято решение вывезти людей их всех зданий и цехов ЗОМЗ. Также эвакуировали ближайший детский сад. Взрыв частично повредил спорткомплекс "Луч".

Обновлено 12:10 К территории Загорского оптико-механического завода приехала военная полиция. Количество пострадавших возросло до 25 человек, пишет Baza.

Обновлено 12:00 По данным пропагандистского ТАСС, экстренные службы уже сообщили о 16 пострадавших. РосСМИ утверждают, что взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией. Однако исключают, что инцидент связан с атакой БПЛА на Москву. Местные власти объявили об эвакуации.

Как пояснил российский публицист Станислав Белковский, Загорского оптико-механический завод (ЗОМЗ) - ведущий разработчик оптических и оптико-электронных приборов, снабжающий силовые структуры России. Среди "интересного" на заводе производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения.

По предварительным данным, теперь возможен "прилет" по Загорскому оптико-механическому заводу. Как уточняет российский телеграм-канал Baza, у местных в районе взрыва повыбивало окна.

Также там показали, как сильно в Сергиевом посаде дымит: "Что именно произошло, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Позже в "Осторожно новости" появился ролик с более детальными последствиями "бавовны". Сообщается об эвакуации.

"Объявлена эвакуация, пострадало минимум 9 человек", - пишет телеграм-канал.

Серия взрывов в России 9.08.2023

Сегодня серия мощных взрывов накрыла ряд областей РФ. Пока что местные власти традиционно часть инцидентов замалчивают, а в некоторых обвиняют Украину.

Так, есть вероятность удара по военно-морской базе России во Владивостоке. Город находится в 9000 км от столицы. Ночью в Москву залетели два неизвестных дрона. Об их ликвидации утром поспешило отчитаться Минобороны РФ.

Однако некоторые жители Владивостока говорят, что видели нечто похожее на дрон у себя в городе. Также был слышен мощный взрыв (он доносился до улицы Героев-Тихоокеанцев, расположенной недалеко от военно-морской базы).

Также о появлении неизвестного объекта утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: он заявил о ЧП и пожаре.

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