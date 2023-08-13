По словам очевидцев, перед пожаром был "хлопок" неизвестного происхождения.

В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 2 тысяч квадратов.

Как сообщают российские Телеграм-каналы, мощный пожар вспыхнул в Раменском. Местные жители сообщили, что услышали взрыв, а затем увидели пламя и дым.

Как пишет Shot, возгорание произошло на складе одного из местных предприятий на Донинском шоссе: между АЗС и инженерно-научным центром ТЭМП.

"В горящем составе находятся удобрения. Огонь охватил почти 2000 квадратов. Причины пожара и информация о пострадавших уточняются", - пишет канал.

На видео с места происшествия видно, что предприятие охватило густое пламя. На месте работают экстренные службы, но обуздать огонь не удается. Власти молчат об инциденте.

Взрывы в России

В последние месяцы в России становится все тревожнее. Недавно Москву атаковали неизвестные беспилотники. Очевидцы сообщают о взрыве.

Как пишет CNN, "августовское проклятие" вернулось в Россию. В этом году россияне встречают последний месяц лета в тревоге под звуки взрывов и природных катаклизмов.

Утром россияне заявили, что беспилотник атаковал Белгородскую область. Его якобы сбили. Несколько минут назад оккупанты заявили, что сбили еще два беспилотника.

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