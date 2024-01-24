В России "на голову" жителям Белгородской области, вероятно, упал военный самолет тяжеловес Ил-76.
Обновлено 11:45 По данным российского паблика "112", на его борту, предварительно, погибли 74 человека.
Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого, пишет Baza. На данный момент оперативные службы РФ проверяют информацию о его падении, указывают росСМИ.
По данным источника Украинской правды, по самолету могли отработать Вооруженные силы Украины.
"В Генштабе сообщили изданию, что самолет перевозил ракеты в комплексы С-300, которыми россияне обстреливают Харьковщину", - пишет УП.
На инцидент отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - написал он в Telegram.
По данным источника "112", на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом, предварительно, было 63 человека. Их судьба уточняется.
Также там сообщают, что место крушения оцепили военные.
"Место крушения Ил-76 под Белгородом оцепили военные. Обломки от самолета разлетелись на несколько километров. Об этом сообщил наш источник", - пишет "112".
Также в сети стали появляться первые фото с последствиями падения самолета.
В РФ упала ракета "Калибр"
Ранее Россия сама на себя приземлила ракету "Калибр". Боеголовка 13 января упала в Краснодарском крае РФ в день воздушной атаки оккупантов по Украине. По словам военного эксперта Яна Матвеева, ракету хотели запустить по городам Украины, но что-то пошло не так.