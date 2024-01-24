Гладков сорвался с места.

В России "на голову" жителям Белгородской области, вероятно, упал военный самолет тяжеловес Ил-76.

Обновлено 11:45 По данным российского паблика "112", на его борту, предварительно, погибли 74 человека.

Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого, пишет Baza. На данный момент оперативные службы РФ проверяют информацию о его падении, указывают росСМИ.

По данным источника Украинской правды, по самолету могли отработать Вооруженные силы Украины.

"В Генштабе сообщили изданию, что самолет перевозил ракеты в комплексы С-300, которыми россияне обстреливают Харьковщину", - пишет УП.

На инцидент отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - написал он в Telegram.

По данным источника "112", на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом, предварительно, было 63 человека. Их судьба уточняется.

Также там сообщают, что место крушения оцепили военные.

"Место крушения Ил-76 под Белгородом оцепили военные. Обломки от самолета разлетелись на несколько километров. Об этом сообщил наш источник", - пишет "112".

Также в сети стали появляться первые фото с последствиями падения самолета.

В РФ упала ракета "Калибр"

Ранее Россия сама на себя приземлила ракету "Калибр". Боеголовка 13 января упала в Краснодарском крае РФ в день воздушной атаки оккупантов по Украине. По словам военного эксперта Яна Матвеева, ракету хотели запустить по городам Украины, но что-то пошло не так.

Вас также могут заинтересовать новости: