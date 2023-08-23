Сообщается, что это первый прилёт военно-транспортного самолёта ВКС РФ в "Мачулищи" за последний месяц.

На аэродром "Мачулищи" в Беларуси из России прилетел Ил-76 ВКС РФ.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", это первый прилёт военно-транспортного самолёта Ил-76 ВКС РФ в "Мачулищи" за последний месяц. Борт приземлился в 20:55.

"В данный момент нужно внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК "Вагнер" в д. Цель, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наёмники ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Очевидцев просят сообщать о любой подозрительной активности: "Или передавайте данные через ваших родственников/друзей за границей".

Как сообщал УНИАН, вечером 23 августа, в Тверской области РФ потерпел крушение самолет Embraer владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сообщалось, что в самолете среди пассажиров значился и он сам, и его "правая рука" - Дмитрий Уткин.

Ряд источников подтвердили их гибель. Известно, что при крушении никто не выжил. Сообщалось, что на борту находились 10 человек.

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