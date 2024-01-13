Один из российских военных экспертов идентифицировал ракету по видео.

Ракета, упавшая сегодня, 13 января, в Краснодарском крае РФ, может быть российской.

Как заявляет российский военный эксперт Ян Матвеев, в Краснодарском крае нашли российскую ракету "Калибр", выпущенную по Украине.

"В Краснодарском крае нашли упавшую российскую ракету "Калибр" - одну из тех, что сегодня запускали по украинским городам российские военные", - пишет Матвеев.

Видео дня

В РФ упала ракета

Как сообщал УНИАН, в Павловском районе Краснодарского края РФ упала неизвестная ракета. Вероятно, это произошло ночью, а видео с места событий в местных соцсетях появилось утром.

Место падения обнаружили между станицами Павловская и Атаманская. Власти официально эти данные не комментировали, но с утра перекрыли часть трассы.

"В связи с проведением специальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, участок краевой автодороги между ст. Павловской и ст. Ленинградской временно перекрыт. Просим водителей при планировании движения в этом направлении выбирать альтернативные маршруты", - заявил глава Павловского района Роман Парахин.

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