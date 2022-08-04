Она обвинила Россию в захвате чужих территорий.

Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам лишения свободы условно учительницу английского языка, выступившую с антивоенной речью на уроке.

Об этом сообщается на сайте суда.

В решении говорится, что учительница "испытывая стойкую неприязнь к Президенту Российской Федерации" публично распространила "заведомо ложную информацию" о том, что Вооруженные Силы РФ захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну на Донбассе, разбомбили роддом в Мариуполе, планировали свергнуть Президента Украины, сбили "Boeing 777", а также занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий.

По данным Медиазоны, один из учеников 8-Б записал слова Ирины Ген на диктофон и передал его силовикам.

"Разбомбить роддом в Мариуполе, давайте еще введем день победы над роддомом, я думаю, да. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить. Я не пойму, при чем тут Западная Украина? До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство. Не удался блицкриг", - сказала она ученикам.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Также ее лишили права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что московского депутата приговорили к семи годам за антивоенную речь.

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