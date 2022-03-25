Нет ни одного доказательства, что Украина готовилась напасть на Россию, сказала она коллегам.

В России депутат районного совета Воронежской области выступила против войны в Украине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Депутат Семилукского районного совета Нина Беляева назвала происходящее в Украине военным преступлением.

"Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации. И я против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит военным преступлением", - заявила женщина.

В ответ один из присутствующих спросил, какого она мнения о российских военнослужащих, которые "защищают жизни" россиян.

"У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили. Потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну", - заявила Беляева.

"И нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом", - подчеркнула она.

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