Принятый закон также предусматривает штраф до 5 миллионов.

В России теперь будут сажать в тюрьму за осквернение так называемой георгиевской ленты. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ.

В принятом документе указано, что за осквернение георгиевской ленты предусматривается штраф от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией или без таковой, а для физических лиц – до 3 миллионов рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.

Кроме этого, за осквернение георгиевской ленты в интернете предусматривается штраф в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет. Такое же наказание предусмотрено за осквернение группой лиц по предварительному сговору.

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Отмечается, что авторами закона выступили Андрей Турчак и депутат от "Единой России" Ольга Занко.

Справка УНИАН. Георгиевская лента с 2005 года стала использоваться в Россиии как символ победы во Второй мировой стала. После 2014 года, когда РФ вторглась в Украину и оккупировала Крым и часть Донбасса, георгиевская лента стал лишь символом российской пропаганды.

Как ранее сообщал УНИАН, жителя российского Норильска арестовали за сожжение георгиевской ленты.18-летнего парня обвинили в осквернении символов "военной славы России" и приверженности "украинскому радикальному национализму".

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