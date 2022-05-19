Жителя Норильска обвинили в осквернении символов "военной славы России".

Жителя российского Норильска арестовали за сожжение георгиевской ленты. 18-летнего парня обвинили в осквернении символов "военной славы России" и приверженности "украинскому радикальному национализму".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"По версии следствия, 23 апреля в Норильске подозреваемый, будучи сторонником радикального украинского национализма, разделяя основные идеи экстремистской украинской организации "Правый сектор" (запрещена в России), разместил в мессенджере в открытом доступе две видеозаписи с сожжением "георгиевской ленты". СК отмечает, что мужчина сопровождал действия фразами, побуждающими к повторению акта осквернения", - говорится в сообщении.

Парня уже арестовали по статье 354.1 "Реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов военной славы России публично" Уголовного кодекса РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, россиянин зарезал сестру, потому что она отказалась идти на акцию "Бессмертный полк". Трагедия произошла в одном из сел Иркутской области Российской Федерации 9 мая. Мужчина цинично зарезал женщину, которая спала.

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