Так называемый депутат Михаил Шеремет повторил нарративы российской пропаганды о неонацистах в Украине

В Государственной думе РФ предложили признать флаг СССР новым государственным флагом Российской Федерации. Так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет снова заявил, что Россия "противостоит неонацистам, возродившимся в Украине".

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости"

"Сегодня западные страны фактически объявили войну знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом", - заявил Шеремет.

Кроме того, он не забыл, что "деды воевали" во время Второй мировой войны, а теперь армия РФ "противостоит неонацистам, возродившимся в Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах".

По словам крымского коллаборанта, он гордится флагом России, но считает, что знамя Победы сегодня актуально как "символ возрождающейся супердержавы".

Как ранее сообщал УНИАН, в рамках празднования 9 мая в Москве расклеили плакаты с изображением украинского летчика Петра Дзюбы. Дом ветерана и кладбище, где он похоронен, оккупанты разбомбили во время полномасштабного вторжения в Украину.

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