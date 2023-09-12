На заводе в Башкирии загорелась мазутная яма, площадь пожара 300 квадратных метров.

В России произошел масштабный пожар на заводе по производству битума в Салавате, Башкирия.

Как сообщают росСМИ, загорелись неиспользуемая мазутная яма на территории ООО "Девон". Однако рядом с ней находятся цистерны с топливом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Пока что причины возникновения пожара неизвестны.

Пожары в России

В России в последнее время постоянно что-то горит или взрывается.

Очень часто ответственны за это украинские дроны, в частности, несколько дней назад в Брянске был атакован крупнейший в РФ завод микроэлектроники, это уже третье попадание БПЛА в завод.

А перед этим в российском Дзержинске пылал завод нефтехимической продукции "Сибур". Впрочем, россияне заявили, что это якобы было плановое факельное возгорание.

Также 9 сентября во временно оккупированном Россией Симферополе загорелась воинская часть.

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