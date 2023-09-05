На предприятии произошло факельное горение.

В российском Дзержинске пылает завод нефтехимической продукции "Сибур".

Как сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, на заводе возникло факельное горение. Предварительная причина возгорания уже установлена.

"В Дзержинске Нижегородской области на заводе "Сибура" возникло факельное горение", - отмечают пропагандисты.

Причиной пожара называют нарушение технологического процесса. Тем временем в сети появились видео с места пожара. На кадрах виден столб густого дыма.

"Сибур" официально опровергает информацию о пожаре на предприятии в Дзержинске и сообщает о "штатной временной приостановке производства".

"Сегодня мы действительно вышли на режим интенсивного дымного горения на факельной установке. На короткий срок факельная установка была переведена в режим интенсивного горения, что предусмотрено действующими технологическими регламентами. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитной зоны", - заявили в пресс-службе службе компании.

Последняя бавовна в РФ

Как известно, в последнее время пожары и взрывы в РФ участились. Несколько раз неизвестные дроны попадали по зданиям Московского международного делового центра "Москва-Сити".

В Госдуме заявили, что удивляться этим атакам не нужно, объяснив их тем, что в "Москву-Сити" якобы легче попасть.

Утром 1 сентября Москву атаковал неизвестный беспилотник. Хотя власти официально заявили о его сбитии, очевидцы сообщают о столбе густого дыма.

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