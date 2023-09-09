Пожар во временно оккупированном РФ Симферополе.

Днем в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Россией Симферополе загорелась воинская часть.

Местные паблики публикуют видео пожара и сообщают, что незадолго до этого в городе был слышен взрыв.

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Что нужно ВСУ для освобождения Крыма - мнение

Напомним, генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что Украине нужно для освобождения временно оккупированного Россией Крыма.

Отвечая на вопрос, достаточно ли ВСУ средств для того, чтобы доставать все вражеские объекты на полуострове, генерал отметил, что Украина "уже достигла таких ресурсов", но ее арсенал могут значительно усилить ракеты Taurus и ATACMS.

По его словам, для преодоления оборонительных сооружений РФ в Крыму, ВСУ нужны дальнобойные ракетные системы, гаубицы иностранного и нашего производства и проведение массивных атак беспилотниками, но уже тяжелыми.

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