Власти путаются в показаниях.

В Брянске беспилотный летательный аппарат атаковал завод "Кремний Эл" - второй в России производитель микроэлектроники. Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

По их данным, было слышно два громких взрыва. На место происшествия прибыли пожарные, дорогу к заводу перекрыли. Тем временем губернатор Брянской области заявил, что дрон самолетного типа сбила российская противовоздушная оборона.

Уже через 20 минут он сообщил, что беспилотник "подавили силами радиоэлектронной борьбы". Под атакой оказался промышленный объект Брянска.

"Во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают ликвидируют горение. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы", - добавил Богомаз.

В сети публикуют фотографию здания. Сообщается, что сегодня дрон попал в верхние этажи, а внизу - последствия вчерашнего удара.

Атаки на "Кремний Эл"

Напомним, в ночь на 30 августа в России произошла массовая атака дронов, тогда впервые сообщалось о возгорании на территории завода "Кремний Эл".

Во второй раз инцидент проищошел вечером 7 сентября. Тогда в Минобороны России заявили, что "перехватили" над городом два дрона, загорелось административное здание.

Тогда они сделали такое же заявление о "подавлении дрона" и последующем его падении на объект.

Вас также могут заинтересовать новости: